رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.. خطوة بخطوة «صور»

يرغب كثير من الأشخاض ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة معرفة رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، وذلك عقب إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أول أمس، بحضور الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت وزارة التضامن عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» دورة ورابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، بالإضافة إلى طريقة التقديم:

رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

يمكن تسجيل بياناتك والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

1- الدخول على الرابط أعلاه الخاص بوزارة التضمان الاجتماعي والضغط على تقديم طلب، ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة منك أبرزها: «الرقم القومي.. العنوان.. المحافظة.. مكتب التأهيل.. مقر استلام بطاقة الخدمات المتكاملة».

2- إرفاق صورة شخصية، وصورة البطاقة بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد.

3- الضغط على استيفاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالي.

4- بعدها يتلقى رسالة بالتوجه إلى أحد المراكز الطبية التأهيلية المتخصصة لتحديد مدى إعاقته وأحقيته في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من عدمه.

5- حال القبول يجرى إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم أو العنوان الذي سجلوه في بيانات الاستلام.

المستندات الرسمية المطلوبة للتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

1- صورة بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.

2- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

3- إحضار 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6.

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- يمكن للشخص الحاصل على بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجانى في المستشفيات.

- الحصول على سكن حكومى.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس.

- الدمج في المعاهد والجامعات.