صحة المنوفية: تطعيم المئات يوميا بلقاح فيروس كورونا في مراكز الشباب

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تطعيم المئات من الشباب وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمسافرين، يوميا، في مراكز اللقاحات التي جرى تخصيصها في المنوفية وعددها 44 مركز لقاح ثابت، بالإضافة إلى عدد كبير من المراكز المتنقلة التي تقوم بالتنقل بين القرى والمقرات الحكومية لتطعيم الجميع بلقاح فيروس كورونا وفق خطة الدولة.

44 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن مراكز اللقاح التي تقوم بتطعيم المواطنين عددها 44 مركزا، ويجرى دراسة إنشاء عدد آخر من مراكز اللقاحات الثابتة في المنوفية، لتسهيل تلقي اللقاحات للمواطنين مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا الجميع بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح حفاظا على حياتهم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

مراكز متنقلة لتطعيم الموظفين في الجهات الحكومية بلقاح كورونا

وأضاف المصدر المسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراكز اللقاح المتنقلة في المنوفية تقوم بدور كبير في تطعيم مئات المواطنين يوميا في مراكز الشباب والقرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، وكذلك تطعيم الموظفين في الجهات الحكومية والتعليمية بلقاح فيروس كورونا، موضحا أن المراكز المتنقلة تقوم بتطعيم المواطنين فورا دون التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وتابع المصدر، أن وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وجه بضرورة متابعة مستشفيات العزل للتأكد من تقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك لجان تقوم بزيارة هذه المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من خدمات المستشفى المختلفة، وتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.