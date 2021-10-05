توقيع اتفاقية للحصول على ترخيص بناء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مصر الرقمية «أكبر مساهمى شركة ابراج مصر للخدمات التكنولوجية» وIHS Netherlands GCC B.V وIHS Netherlands EGY B.V معا (IHS Towers)، للحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر، من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما، وهي شركة (IHS Telecom Towers Egypt SAE).

الاتصالات: الشراكة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصري

وقالت وزارة الاتصالات في بيان لها، إن الشراكة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصري، من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية، على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وتحقيق خطة الانتشار، وفقا لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة، كما يتيح الترخيص، إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير، وذلك بغرض استخدامها فى تقديم الخدمات محل الترخيص.

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الرقمية للاستثمار، ووليم سعد الرئيس التنفيذى للعمليات لـIHS Towers، بحضور الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وجوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، أن الأبراج التشاركية، تساعد مشغلي الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء، وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية، وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلي لإدارة الأصول، بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال، إذ تنشئ شركة الأبراج التشاركية، الأبراج وتتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تؤجر الأبراج لمشغلي الاتصالات، لوضع أجهزة الاتصالات الخاصة بهم.

شركة مصر الرقمية للاستثمار ستمتلك 20%

يجدر الإشارة، إلى أنه لمشغلي الاتصالات، الحق في بناء أبراج الاتصالات الخاصة بهم، إضافة إلى الأبراج التشاركية، وأن اختيار التشارك على الأبراج، هو خيار تجاري وفني لمشغلي الاتصالات، ما يتيحه من مزايا تجارية، وسرعة في تنفيذ خطط التغطية، وأيضا الوصول إلى أكبر قدر من التغطية فى حال وجود ندرة فى أماكن إنشاء الأبراج، وخاصة فى الأماكن المحرومة، التي تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات، لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمي، وذلك من خلال تحقيق التوازن، وتحفيز المنافسة بين الشركات.

وستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار، على 20% من شركة IHS Telecom Towers Egypt SAE ، فى حين ستمتلك شركة IHS Towers على 80%.

كما وقع التحالف الجديد، على وثيقة الترخيص، ومن المتوقع إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع، بعد سداد رسوم الترخيص.

شركة مصر الرقمية للاستثمار

شركة مصر الرقمية للاستثمار، تستثمر فى مختلف مشروعات التحول الرقمي داخل مصر، وهي المساهم الرئيسي في شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية.

شركة IHS Towers

تعتبر شركة HIS Towers واحدة من أكبر الشركات المستقلة المالكة والمشغلة والمطورة لأبراج الاتصالات التشاركية فى العالم من حيث عدد الأبراج بما يربو على 30200 برج اتصالات منتشرة فى تسعة أسواق كما هو الوضع في30-6-2021.

وتعمل HIS Towers على نمو وتطوير أعمالها الحالية وخدماتها فى كل من البرازيل، وكولومبيا، والبيرو، والكاميرون، وساحل العاج، ونيجيريا، ورواندا، وزامبيا والكويت.