الاتصالات عن توقف خدمات التموين بمصر الرقمية 24 ساعة: مليون زائر في ساعة

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن الشكاوى التي تأتي من مجلس الوزراء، يجري التعامل معها بالشكل ذاته الذي نتعامل به مع كل الشكاوى للمواطنين، كما أن هناك متابعة شخصية لوزير الاتصالات لكل شكاوى المواطنين على المنصة، مؤكدًا أن في إطار دعم هذه الجهود، يجري تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

سبب وقف خدمات التموين بمنصة مصر الرقمية 24 ساعة

وكشف «العطار»، خلال حواره في برنامج «وطن رقمي»، مع حسن عثمان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، عن تفاصيل وقف خدمات التموين بمنصة مصر الرقمية 24 ساعة، مشيرا إلى أن الوزارة اضطرت لوقفها، إثر دخول ما يقرب من مليون مواطن في ساعة واحدة لإضافة مواليد جدد، على الرغم من أنها محددة للأسر الأولى بالرعاية فقط، حتى أن بعض الطلبات لشخص واحد، وصلت إلى 276 طلب، رغم تأكيد المنصة أن الطلب لا يتوافر به الشروط اللازمة.

وأشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إلى أنه جرى وقف خدمات التموين لحماية المنظومة، حتى لا تؤثر على باقي الخدمات بسبب الضغط الشديد على المنصة لسوء الاستخدام، إلا أن الخدمات عادت لطبيعتها مرة أخرى، عدا خدمتي «ضم أفراد أسرتي» و«إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا»، لأسباب خاصة بالضغط الشديد على البوابة، لعدم فهم البعض لطبيعة تلك الخدمات.

لا صحة لتوقف الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية

وشدد العطار، على انتظام العمل بمنصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ولا صحة لتوقف الخدمات الحكومية، التي ارتفع عدد مستخدميها لما يزيد عن 3 ملايين عميل، منوها بارتفاع عدد مستخدمي «منصة مصر الرقمية»، والطلبات والخدمات المتاحة من خلالها، حيث تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية «أونلاين» من مكان واحد، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجريبيا في أغسطس 2020.