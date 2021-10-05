حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف برج القوس بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي فهو بطبيعته يحب الإسراف ولا يبخل على نفسه كما أنه يعشق تدليل نفسه ولا يحب الحرمان من أي شيء، كما أنه يتميز بالكرم للآخرين ومضياف وكريم النفس إلى حد كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس وقد يولّد بعض المشاكل والتراجع النفسي، وعليك اليوم أن تعمل بدقة وتكون أكثر تحكّما في انفعالك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

رغم معاكسة القمر، الشمس والمريخ في منزل الأصدقاء يدفعانك للتعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقاتك مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.