جامعة الدلتا تعلن تخفيض الرسوم الدراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

قرر الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إحدى الجامعات الخاصة، منح تخفيضات إضافية للرسوم الدراسية لأبناء النقابات وأعضاء هئية التدريس بالجامعات المصرية بجميع الكليات.

كما أصدر قرارًا بخصم المصروفات الدراسية على الطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا، ولأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والأطباء، وأيضًا حزمة خصومات للطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية تصل إلى 25% وتوفير كل الإمكانيات من أجل تشجيع السياحة التعليمية.

الطب البشرى 124 ألفا و500 جنيه والصيدلة 73 ألف و500 والهندسة 35 ألفا

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، قال الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا: «إن مصروفات الكليات بعد حزمة الخصومات تشمل الكتب الدراسية والأدوات ومستلزمات المعامل والرسوم الوزارية وتصل في الطب البشري إلى 124.500 ألف جنيه، والصيدلة فارما 73.500 ألف جنيه، وصيدلة اكلينكال 78.500 ألف جنيه، والهندسة 35.000 ألف جنيه، والآداب 21.500 ألف جنيه، والإدارة 24.500 ألف جنيه».

جامعة الدلتا تخدم محافظات الوجه البحري

يذكر أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إحدى الجامعات الخاصة التي أنشئت على الطريق الدولي الساحلي، تأسست عام 2007، وتوسعت في المقر الجديد لتخدم طلاب محافظات الوجه البحري وهي: «الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ والغربية، والمنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية حيث تتوسط تلك المحافظات، وغيرها من محافظات الجمهورية».

تضم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 9 كليات هي: «الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، وإدارة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الأدب «إعلام وعلوم اتصال – اللغة الانجليزية – نظم معلومات خغرافية».

الجامعة مرتبطة باتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات عالمية

وجميع درجات الجامعة العلمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وكليات الهندسة والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي معتمدة من هيئة الاعتماد والجودة والهندسة معتمدة من اتحاد المهندسين العربي، والجامعة مرتبطة باتفاقيات تعاون أكاديمي مع كلية الطب جامعة تورنتو الكندية وجامعة بليموث البريطانية لمنح شهادات مزدوجة وتدريب الطلاب كما يقوم طلاب المجموعة الصحية بالتدريب بالمستشفيات الكبرى.