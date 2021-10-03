الجامعات تسليم مناهج العام الجديد للطلاب على «cd»

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، والذي من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل 9 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تطعيم منتسبي الجامعات ضد فيروس كورونا، بجانب الاستعدادات لتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة، مع إلغاء الكتاب الورقي والتحويل إلى كتاب إلكتروني من خلال التحميل على إسطوانات مدمجة والتحميل على منصات التعليم للجامعات.

جامعة حلوان تُعلن إنهاء كافة الاستعدادت الخاصة بالعام الدراسي الجديد

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادت الخاصة بالعام الدراسي الجديد، من حيث تحميل المناهج على المنصات التعليمية المختلفة أو الإسطوانات المدمجة بدلا من الكتاب الجامعي الورقي، مضيفًا أنه جرى الاستعداد لتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة في 6 كليات بالجامعة العام الدراسي الجديد، والانتهاء من تطعيم 80% من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

حقيقة غلق المطاعم و الكافتريات داخل جامعة حلوان

ونفى رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ما تردد عن صدور قرارات بشأن غلق المطاعم والكافتريات داخل الكليات في العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنها ستكون متاحة لجميع الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جامعة دمنهور: العام الدراسي الجديد سيكون بدون كتاب ورقي

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنه جرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، من خلال تحميل المناهج الدراسية و المقررات على المنصات التعليمية المختلفة، وكذلك الإسطوانات المدمجة، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد سيكون عام دراسي بدون كتاب ورقي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.