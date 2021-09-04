«بصرها ضعيف».. سقوط فتاة من شرفة منزلها بالإسكندرية

حادث جديد في الإسكندرية من حوادث السقوط من أعلى العقارات، حيث سقطت فتاة من شرفة منزلها بمنطقة المنتزه ثان، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة الخطورة ونُقلت إلى المستشفى فى حالة حرجة.

قصة سقوط فتاة المنتزه من شرفة منزلها

باشرت نيابة ثان المنتزه بالإسكندرية التحقيق في واقعة سقوط الفتاة، حيث كشفت التحقيقات بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، عن تلقي قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من شرفة عقار بشارع أبي قير دائرة القسم.

وانتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف وتبين من الفحص وجود فتاة تُدعى «رضوى. م. س» 16 سنة مصابة بكسور ونُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أهل الفتاة: تعاني من ضعف البصر وعدم اتزان

وبحسب التحقيقات الرسمية فقد استدعت جهات التحقيق أهل المصابة لسؤالهم، وهو ما تبعه من إفصاح والدتها ووالدها بأن ابنتهما تعاني من ضعف البصر وعدم اتزان وأثناء وقوفها بالشرفة اختل توازنها وسقطت إلى الشارع.

التقرير الطبي لسقوط فتاة المنتزه من شرفتها

وبورود التقرير الطبى الخاص بالفتاة تبين إصابتها باشتباه كسر بالفقرات وكسر بالحوض.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وسؤال المصابة عندما تسمح حالتها بذلك.