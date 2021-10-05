رابط التحويل من كلية لكلية.. تعرف على الشروط والخطوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط التحويل من كلية لكلية، موضحة أن التحويل متاح إلكترونيًا حتى غدًا الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كافة التعليمات الخاصة بالتحويل واستيفاء جميع الشروط المطلوبة، لافتة إلى أنه يجرى حاليًا الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

خطوات التحويل من كلية لكلية

- الدخول على رابط التحويل من كلية لكلية.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «الخطوة التالية».

- البدء في التحويل مع مراعاة الشروط.

شروط التحويل من كلية لكلية

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من التحويل من كلية لكلية هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، والغرض من التحويل ليس تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في مكان آخر، موضحة أنّ عملية التحويل تنقسم إلى نوعين:

تحويل من كلية لكلية غير مناظرة

- استيفاء قواعد القبول بالكلية والتي تتمثل في نجاح الطالب في اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.

- أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام وانتساب».

تحويل من كلية إلى أخرى مناظرة

- حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

- يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات.

بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول «الانتظام والانتساب الموجه» يتم لحالتين أساسيتين وهما:

الحالة الأولى

حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتظام» ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل وفقا للآتي:

- حال حصول الطالب على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها.

- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام «الانتساب الموجه».

الحالة الثانية

حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتساب موجه» ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب وفقا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة.