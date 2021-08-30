موعد وخطوات تقليل اغتراب الكليات 2021.. التسجيل إلكترونيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد وخطوات تقليل اغتراب الكليات 2021، كما شددت على جميع الطلاب باستيفاء الشروط الخاصة بتقليل الاغتراب، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أمس، والحدود الدنيا لكليتها لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضة» وطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدة أنّ تنسيق المرحلة الثانية يبدأ غدا الثلاثاء حتى السبت المقبل.

موعد وخطوات تقليل اغتراب الكليات 2021

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد وخطوات تقليل اغتراب الكليات 2021، مؤكدا أنّ تقليل الاغتراب يبدأ بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ويتم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، مشيرا إلى أنّ الوزارة كثّفت استعداداتها للمرحلة الثانية للتنسيق بالتنسيق الكامل مع جميع الجامعات.

قواعد تقليل الاغتراب

أكدت وزارة التعليم العالي، أنّ الهدف الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه لكلية ما، تقليل اغترابه بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، والغرض من التحويل ليس تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في مكان آخر، موضحة أنّ عملية التحويل تنقسم إلى نوعين.

أولاً: تحويل إلى كلية غير مناظرة

أكدت وزارة التعليم العالي أنّ التحويل إلى كلية غير مناظرة يتم وفق مجموعة من الخطوات وهي الآتي:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في نفس منطقته بشرط الآتي:

- أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام وانتساب».

- استيفاء قواعد القبول بالكلية والتي تتمثل في نجاح الطالب في اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.

مثال للتحويل إلى كلية غير مناظرة

حال قبول طالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية وحصل منها على شهادة الثانوية العامة، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة مثل «التجارة أو الآداب أو العلوم شعبة رياضة» في جامعة طنطا حيث تقع الجامعة في النطاق الجغرافي (أ)، شرط أن يكون مجموعه مستوفٍ للحد الأدنى للكلية التي يرغب في التحويل إليها.

ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة

يتم التحويل إلى الكلية المناظرة وفق مجموعة من الشروط الآتية:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات للكلية المطلوب التحويل إليها.

مثال للتحويل إلى كلية مناظرة

حال قبول طالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط، وهو من محافظة الغربية يمكنه التحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع في النطاق الجغرافي (أ)، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل لهذه الكلية.

- حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ) ودليل ذلك أنّه يوجد في القاهرة الكبرى 5 كليات للهندسة «القاهرة وعين شمس وحلوان والمطرية وشبرا»، والحد الأدنى للقبول هو «392 و391 و390 و388 و387 درجة»، ويسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى وهي «387 درجة» وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول «الانتظام والانتساب الموجه» يتم لحالتين أساسيتين وهما:

الحالة الأولى

حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتظام» ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل وفقا للآتي:

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام «الانتساب الموجه» فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام «الانتظام».

- حال حصول الطالب على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام «الانتساب الموجه».

الحالة الثانية

حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتساب موجه» ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

- تم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة.