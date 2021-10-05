إجراء عاجل من «التعليم» قبل بدء العام الجديد.. كواشف حرارة بجميع المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2022 ووضع اللمسات النهائية لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، موضحة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بصرف عدد من أجهزة وكواشف الحرارة لجميع المدارس لاستخدامها مع بداية استقبال الطلاب للدراسة.

توزيع أجهزة كواشف حرارة على جميع مديريات التربية والتعليم

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تقرر توزيع أجهزة كواشف حرارة على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، المنصرف من مخازن الوزارة على كافة المدارس داخل المحافظات بواقع 2 جهاز لكل مدرسة مع ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية كافة الكواشف للتشغيل، مشددة على ضرورة إيفاد مندوب مفوض من كل مديرية بموجب تفويض رسمي وإذن صرف معتمد ومختوم ونموذج «1 مخازن» لاستلام عدد 564 جهاز كاشف حرارة من مخازن الوزارة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا

وتابعت الوزارة، ستُوفر مستلزمات التعليم اللازمة للمدارس مع التنبيه على جميع مديري المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.