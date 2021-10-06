«الثروة الداجنة» تتوقع انخفاض أسعار البيض مع بدء الدراسة

كثر الحديث عن أسعار البيض خلال الأيام الماضية، مع الارتفاع الذي حققه خلال اليومين الماضيين، وحالة التقلبات السعرية نتيجة لعدم توافر المنتجات من البيض بكثرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار البيض وتوقعات انخفاضه خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

أسعار البيض في الأسواق اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، إن كرتونة البيض الأبيض سجلت اليوم بالمزرعة ما بين 42 إلى 43 جنيها في المزرعة، في حين يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 45 إلى 47 جنيها للمستهلك.

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 - 47 جنيها بالمزرعة ويصل السعر ما بين 48 إلى 50 جنيها للمستهلك، أما سعر البيض البلدي فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة ما بين 47 إلى 49 جنيها ويتراوح السعر ما بين 50 إلى 53 جنيها.

هل ستنخفض أسعار البيض خلال الأيام المقبلة؟

وقال عبدالعزيز سيد، إن هناك توقعات بانخفاض أسعار البيض خلال الأيام المقبلة، وتحديدا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ولكن هذا ليس مؤكدا خاصة مع قرب قدوم الشتاء، لأن المعايير التسعيرية ليس لها ضوابط.

نقيب الفلاحين يتحدث عن أسعار البيض

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام في حديث لـ«الوطن»، إن مصر تنتج نحو ما يقرب من 13 مليار بيضة سنويا، وهو الإنتاج الذي يكفي الاستهلاك المحلي.

أورجع صدام، أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض بشكل كبير خلال هذه الأيام إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، والذي أدى لتأثر البيض بهذا الارتفاع نتيجة كثرة طلبه في السوق.