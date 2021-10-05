تحركات جديدة لأسعار البيض.. «الأبيض» بـ50 جنيهًا و«الأحمر» بـ51

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، بقيمة جنيه بعد حالة من الاستقرار خلال الأيام الأخيرة، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة، وكذلك أسعار الأسواق.

ارتفاع أسعار البيض

وارتفعت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، في السوق المحلية بقيمة 50 قرشًا للبيض الأبيض، مسجلة 47 جنيهًا بدلا من 46.50 جنيه للكرتونة، وجنيه لـ الأحمر، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض».

وتختلف أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك عن أسعار المزارع؛ نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، إذ تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 50 و51 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع؛ ليسجل سعر الطبق في المزرعة 48.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 51 إلى 52 جنيهًا.

أما عن البيض البلدي فيحافظ على استقراره منذ عدة أسابيع، ويبلغ سعر الطبق 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيها.

ارتفاعات أسعار البيض غير مبررة

ومن جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الحالية «غير مبررة».

وأضاف رئيس الشعبة، أنه لا يوجد أي أسباب معلومة لدى التجار والمربين عن الارتفاعات، وذلك بالرغم من تراجع الأسعار 300 جنيه، إلا أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 52 جنيها مقابل 50 جنيها الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر بيع الدواجن الحية البيضاء أمس واستقرت اليوم عند 31 جنيها مقابل 29 جنيها للكيلو.