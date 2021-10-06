الوكالة الأوروبية تجيز جرعة ثالثة لكورونا.. وطبيب يوضح أهميتها

شهدت الآونة الأخيرة الحديث عن منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا، في العالم كله، بهدف إضافة مزيد من الحماية على المواطنين، فقبل أشهر تحدثت الدكتورة هالة زايد عن احتمالية إضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا، وأجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للبالغين.

«عودة»: الفيروس سيستمر لذلك هناك حاجة لجرعة ثالثة

عن أهمية الجرعة الثالثة للقاح كورونا، قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا، إنه ما زال هناك محاولات لوضع آلية لجرعة ثالثة للقاحات كورونا، فذلك الاتجاه ظهر لأنه من المحتمل أن يكون الفيروس موسميا أو متوطنا، وهو ما يعني أنه سيكون هناك حاجة لأن يكون التلقيح سنويا أو موسميا، مشيرا إلى أن ذلك الاتجاه جاء لتوفير مزيد من الحماية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف عودة لـ«الوطن»، أنه لذلك أعلنت عدة شركات من مصنعي اللقاحات عن نيتها لتوفير جرعة ثالثة من اللقاح، من بينها الصين التي أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لا بد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح، مشيرا إلى أن الجرعات المعززة تحسن الاستجابة المناعية لتحقيق أفضل النتائج في الوقاية.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تسهم في تحقيق فعالية أطول

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا، أن تلك الخطوة ستكون ذات أهمية كبرى في حال لو تفاقمت الأوضاع وظل فيروس كورونا دائما، ستكون هناك حاجة إلى جرعة تنشيطية من اللقاحات، لمنع إصابة الكثيرين لمدة أطول، وهو ما ينعكس على العدوى التي تكون في إطار محدود للتوسع في التطعيم.

وأكد «عودة» أن الخطوة الأولى لتنفيذ عملية الجرعة الثالثة هي دراسة الآثار الجانبية التي من الممكن أن تكون محتملة إذ حصل الفرد على تلك الجرعة، لافتا إلى أن هناك لقاحات في عالم الطفولة تتضمن التطعيم مرة أو أكثر من مرة سنويا مثل لقاح شلل الأطفال والإنفلونزا.