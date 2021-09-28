خبير بالإدارة العالمية للبحوث: 3 فئات مرشحة لتلقي جرعة ثالثة للقاح كورونا

قال أشرف الفقي، مدير وكبير خبراء بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير والسلامة الإكلينكية، إنه لا أحد يعلم موعد انتهاء فيروس كورونا، وأي شخص يجيب بالنفي أو الإيجاب فهو يبالغ، موضحا أن هذه العائلة الفيروسية القريبة من فيروس الإنفلونزا، التحور فيها ليس غريبًا.

خطورة الشائعات ضد التطعيم

وأضاف «الفقي»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد شك في أن التلقيح هو طوق النجاة في كل دول العالم، والشائعات حول التطعيمات تؤدي إلى عزوف الناس عن التلقيح، وهذا يؤدي إلى إصابتهم ونقل الإصابة لآخرين، وخلق أرضًا خصبة لتحور فيروس كورونا، لأنه يتحور في أجسام الناس غير الملقحين، مشيرًا إلى أن الإصابات في الولايات المتحدة مرتفعة بالفعل ولكنها مركزة في الولايات ذات نسب التطعيم المتدني، وهذا من المفترض أن يعطي دروسًا لصناع القرار في العالم.

أما بالنسبة لتطعيم الأطفال، قال مدير وكبير خبراء بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير والسلامة الإكلينكية، إن تطعيم الأطفال أمر مهم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يطعمون الأطفال بداية من سن 12 سنة فما فوق، وهذا يحمي الأطفال في الفصول الدراسية لأنهم يكونوا موجودين في أماكن مغلقة.

الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة

وأوضح أنه بالنسبة للجرعة الثالثة، فإن الولايات المتحدة انتهت إلى تلقيح 3 شرائح من الناس بالجرعة الثالثة أولهم الأكثر من 65 سنة، والفئة الثانية من سن 18 إلى 64 سنة إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة، والفئة الثالثة هو أي شخص في الشريحتين السابقتين يعمل في وظيفة يختلط فيها مع المرضى والجماهير مثل الأطباء والموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور، وأي شخص خارج هذه الفئات لا يوجد استعجال في تطعيمهم بالجرعة الثالثة.