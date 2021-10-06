المؤبد لقاتل أخيه بمساعدة نجل شقيقهما بالفيوم.. «طمع في بيته وطليقته»

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء محمد مهاب، وأحمد ممدوح مرسي، ووسيم ماهر إسكندر، بالسجن المؤبد على المتهمين «مصطفى.ب.ع»، 33 عاما، ونجل شقيقه «أحمد.أ.ب»، 19 عاما، عامل، ومقيمين منطقة السلخانة بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، لقيامهما بقتل المجني عليه «حمادة.ب.ع»، 37 عاما، خراط، وهو شقيق الأول وعم الثاني، عمداً للاستيلاء على منزل وليرثوه بعد وفاته، بالإضافة إلى رغبة الأول في الزواج من طليقة المجني عليه، حيث ارتبطا بعلاقة عاطفية ومنعهما المجني عليه من الزواج.

شقيق يقتل شقيقه حرقاً بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة التي حملت رقم 6539 لسنة 2021م جنايات قسم ثان الفيوم، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2021م كلي نيابة الفيوم، إلى 25 يونيو المُنقضي، بمنطقة السلخانة التابعة لنطاق قسم ثان الفيوم، عندما قام شقيق بقتل شقيقه بمساعدة نجل شقيقهما، بعد أن قادهما الشيطان لقتله والاستيلاء على ميراثه المتمثل في منزل مكون من عدة أدوار، والذي أنعم الله عليه بنعمة المال، متناسين صلة الدم التي تجمعهم، يفكرون فقط في الاستيلاء على أمواله كورثة شرعيين.

سلاح أبيض وجركن بنزين أسلحة الجريمة

واستندت الجنايات في حكمها إلى أنّ المتهمين قتلا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث أحضرا سلاحين أبيضين وكمية من المواد المخدرة وجركن بنزين، وقضوا سهرة ساخنة مع المجني عليه، وتركاه يشرب الخمور إلى حد الثمالة حتى خلد في النوم، فتسللا المتهمين إلى داخل منزله، وأشعلا النيران في المجني عليه وهو نائم قاصدين إزهاق روحه، إلا أنّ مما تسبب في إصابة المجني عليه بحروق شديدة من الدرجة الثالثة أودت بحياته طبقاً لتقرير الطب الشرعي.

يقتل القتيل ويمشي في جنازته

وكان النقيب أحمد عبد الحكيم، معاون مباحث قسم ثان شرطة الفيوم، قد تلقى إخطاراً من عماد حمدي.س، بوجود حريق بمنزل يتكون طابقين بمنطقة السلخانة بنطاق القسم، ووفاة مالك المنزل حرقاً، نتيجة اشتعال النيران به، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

أخ يقتل أخوه طمعاً في الميراث

وجرى تشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتبينّ أنّ شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بمساعدة نجل شقيقهما الثالث، وذلك طمعاً في الميراث الخاص المجني عليه، ولرغبة المتهم الأول في الزواج من طليقة المجني عليه ولكنه وقف عائقاً في طريقهما وتشاجر معه حينما علم بتقدمه لخطبتها، فأراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد يرث شقيقه ويتمكن من الزواج بطليقته.

ضبط عامل قتل شقيقه بسبب الميراث

وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي أحالتهما إلى الجنايات والتي أصدرت حكمها بمعاقبتها بالجسن المؤبد.