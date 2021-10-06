«فولفو» تسجل 17.6% نموا في المبيعات العالمية

باعت شركة سيارات فولفو 530،649 سيارة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، بزيادة 17.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبلغت أوروبا والصين والولايات المتحدة عن نمو المبيعات في الفترة من يناير إلى سبتمبر، على الرغم من عام مليء بالتحديات حيث تسبب إغلاق الموردين المرتبطين بـ Covid-19 في نقص المواد العالمية.

في سبتمبر، وصلت مبيعات فولفو للسيارات العالمية إلى 47223 سيارة، بانخفاض 30.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كان الانخفاض مرتبطًا بنقص المكونات. أثر هذا على الإنتاج على الرغم من أنه انتعش مرة أخرى في أواخر الشهر ظل الطلب على منتجات شركة سيارات فولفو قوياً.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، ارتفع عدد سيارات فولفو المباعة عبر الإنترنت بنسبة تزيد عن 360% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة طلب العملاء جنبًا إلى جنب مع عرض موسع في المزيد من الأسواق. استمرت مجموعة إعادة شحن الطرز القابلة للشحن، المزودة بمجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل أو هجينة قابلة للتوصيل بالكهرباء، في الانتشار بين العملاء. وبلغت حصة طرازات Recharge المباعة عالمياً 24.9٪ للأشهر التسعة الأولى و 26.9٪ لشهر سبتمبر.

29.6% انخفاض في مبيعات الولايات المتحدة

هبطت مبيعات الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى سبتمبر عند 95365 سيارة ، بانخفاض 29.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في سبتمبر ، بلغ عدد السيارات المباعة 9350 سيارة ، بانخفاض نسبته 9.0% مقارنة بشهر سبتمبر 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص السيارات المتاحة.

وصلت مبيعات فولفو للسيارات في أوروبا إلى 220،371 سيارة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تأثر أداء المبيعات لشهر سبتمبر بشكل كبير بنقص السيارات المتاحة، مما أثر على المبيعات في أسواق مثل السويد والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا. نتج عن ذلك انخفاض إلى 18089 سيارة مباعة ، بانخفاض 41.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مبيعات فولفو للسيارات في الصين 132،610 سيارة في الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 17.1% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في سبتمبر، تم بيع 9696 سيارة، بانخفاض قدره 43.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.