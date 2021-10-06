مبيعات الملاكي تسجل أكثر من 137 ألف وحدة خلال 8 أشهر لعام 2021

خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري 2021، سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلية نسبة ارتفاع وصلت إلى 52% مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام المنصرم 2020؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وبحسب التقرير، سجل معدل المبيعات خلال العام 2021 معدل مبيعات 137 ألفا و223 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020 حيث عدد 90 ألفا و566 وحدة.

بالأرقام.. ارتفاع معدل مبيعات الملاكي حسب السعة اللترية

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1300: 1500 سي سي» بنسبة وصلت إلى 70% بعدد 22 ألفا و966 وحدة خلال العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 13 ألفا و478 وحدة.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع في معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية ما بين «1500: 1600 سي سي» بنسبة وصلت إلى 33% بعدد 67 ألفا و050 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 50 ألفا و307 وحدات.

وأضاف التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية ما بين «1600: 2000 سي سي» بنسبة وصلت إلى 84% بعدد 6 آلاف و664 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 3 آلاف و630 وحدة.

كما ارتفع معدل مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السعة اللترية «2000 سي سي» أو أقل بنسبة وصلت إلى 67% حيث سجلت 32 ألفا و108 وحدات، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 19 ألفا و198 وحدة؛ وارتفع معدل مبيعات سيارات الـSUV ذات السعة اللترية أكبر من «2000 سي سي» بنسبة وصلت إلى 3% حيث سجلت 1791 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 1742 وحدة.