ريهام سعيد: عندي زميلة عايزة تدمرني.. وبحذرها «آخرتك مش حلوة»

نصحت ريهام سعيد متابعيها وجمهورها بعدم الذهاب لمن يزعمون قدرتهم على فك السحر، مضيفة «عارفة لما بتروحي لشيخ عشان تعرفي عندك حاجة ولا لا بيكشف عليكي يعني كل مسام جسمك بتتفح فبتبقى معرضة أكتر للسحر والحسد وكل مرة شيخ بيكشف عليكي بيفتح حاجات كتير عشان يكشف فانت بتبقى معرض أكتر للسحر والحسد غير إنك لما تبقى مبتروحش لحد وتتعرض لحد وتقرأ سورة البقرة»، مشيرة إلى أنها أحيانًا تتوضأ وتنسى المساء.

واعتبرت ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تعرضت للسحر، مضيفة «عندي زميلة عايزة تدمرني وبتشتغل من تحت والأذية أخرتها مش حلوة خالص وكله هيرجع».

وأكدت ريهام سعيد أنها تعبت من السحر، مشيرة إلى أنها أول من تكلم في هذه الموضوع، مشددة على أنها «لا بتفهم فيه ولا تعرف شيوخ».

ريهام لمتابعيها: الجن ده حاجة هايفة.. ولا تخافوا منه

وتابعت: «مبحبش آجي جنب منطقة شائكة ومرعبة ومخيفة وهيفة ولو تتخيلو الجن ده حاجة هايفة ازاي ولا تخافوا منه ولا حاجة».

وأشارت ريهام سعيد إلى أنها تتعرض للسحر «كمية الناس اللي بتأذيني بالسحر رهيبة وحياتي تحولت رأسا على عقب بسبب الموضوع ده» مؤكدة أن ذلك تسبب في «وقف حال وسيبان شغل وعدم القبول وان الناس تقفل مني»، لافتة إلى أنها «فضلت المذيعة رقم واحد في مصر والوطن العربي لفترة».

ودعت ريهام جمهورها لقراءة سورة البقرة يوميا للتخلص من السحر «أعدائي هيزودوا السحر لـ500 عمل في الثانية».