فيبي فوزي لـ«الوطن»: أجندة تشريعية وملفات مهمة تنتظر «الشيوخ»

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس في دور الانعقاد الجديد سيشهد العديد من التشريعات المهمة، لا سيما أن جميع نواب المجلس من مختلف التيارات مستعدون لطرح أفكار ورؤى تشريعية تستهدف تحقيق مصالح المواطن المصري في المقام الأول، وتتماشى مع استراتيجية الدولة 2030.

قضايا ومشروعات قوانين على أجندة المجلس

وقالت النائبة فيبي فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الملفات والقضايا ستطرح على أجندة مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تُحال من الحكومة أو مجلس النواب وفقا لاختصاص المجلس المكفولة له بموجب الدستور.

نظرة العالم تجاه المصريين

وأشارت النائبة فيبي فوزي إلى أن حديث العالم عن مصر أصبح مختلفا عما سبق، ويرجع الفضل في ذلك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى لم يدخر جهدا لتحقيق الأمن والرخاء للمواطن المصري، مبينة أن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ يعمل على تحقيق تكليفات القيادة السياسية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضحت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها جميع مؤسسات الدولة وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: «بكل فخر وعزة استقبلنا جميعا بفرح اختيار السفيرة مشيرة خطاب كأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان»، مضيفة: «كل المؤشرات تؤكد أن المرأة المصرية نالت الثقة من القيادة السياسية، والواقع يؤكد أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على مكتسبات سياسية حقيقية وليس شعارات كما كان يحدث في وقت سابق.

حقوق المرأة في عهد الرئيس

وواصلت النائبة فيبي فوزي قائلة: «المرأة المصرية بادلت الرئيس ولاء بولاء وثقة بثقة، وآخرها تعيين القاضيات وكذلك اختيار عناصر مشرفة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووجود امرأة على رأس هذه المؤسسة يفسر معنى حقوق الإنسان لمصر».

افتتاح جلسات دور الانعقاد الجديد

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كان قد افتتح دور الانعقاد الثاني اليوم، وعقد أولى جلساته الإجرائية.