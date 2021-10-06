مقتنيات متحف السادات في ذكرى نصر أكتوبر.. «دماؤه خالدة على بذلته»

تحتفل مصر اليوم 6 أكتوبر بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي هذا اليوم يتذكر المصريون قائد النصر الرئيس الراحل أنور السادات، وتحيي القطاعات الثقافية في مصر ذكرى انتصارات أكتوبر بطرق شتى، ومنها مكتبة الإسكندرية التي تطلق اليوم مسابقة من متحف السادات، والذي يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية، وهو يأتي في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.

وأضاف عمرو شلبي مدير المتحف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل على إنشاء المتحف بدأ منذ 2007 وجرى افتتاحه في فبراير 2009، مشيرا إلى أبرز مقتنيات المتحف: التقيت سكرتير الرئيس السادات فوزي عبدالحافظ، في 2007 قبل وفاته وتسلمت منه بعض المقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل، منها 2068 صورة و190 فيلما.

وسيشاهد الزائر قبل دخول المتحف عرض «بانوراما التراث» عن الرئيس السادات، وتمت الاستعانة بلقطات فيديو أهداها للمكتبة التليفزيون المصري مجموعها 12 ساعة تضم عددًا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلم السادات «أكشن بيوجرافي»، مع استعراض لكل الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية- الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تذع من قبل، سواء في مصر أو الدول الأجنبية.

مقتنيات متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

ويضم المتحف عددًا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته.

يضم المتحف أيضًا عددًا من الميداليات، بالإضافة إلى مجموعة من البدل المدنية والعسكرية، والبدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981 مغطاة بدمائه.

وسيتمكن الزائر من مشاهدة جهاز الراديو الخاص بالسادات، ومكتبه ومكتبته الشخصية، وعددًا من أندر الكتب التي أهديت إليه، وعددًا من «بورتريهاته»، إلى جانب العصا الشخصية الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و«البايب» الخاص به، والعباءة التي كان يرتديها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم في شمال مصر.

كما أهدت السيدة جيهان السادات إلى المتحف صندوقًا يضم ثلاث مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية كانت أهديت للرئيس الراحل خلال زيارته إلى القدس، وتضم المقتنيات المهداة أيضًا تسجيل القرآن الكريم بصوت الرئيس السادات، وأوراقًا شخصية تتضمن قصة قصيرة كتبها بخط يده وأملى جزءًا منها على زوجته، إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية.