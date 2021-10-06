«الدواء الأوروبية» توافق على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر

وافقت هيئة الدواء الأوروبية، على منح الضوء الأخضر لشركة «فايزر» لإعطاء الجرعة الثالثة المعززة من التطعيم للقاح كورونا، لجميع الفئات الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 18 عاما، موضحة أنّه يمكن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فايزر، عقب مرور 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

استثناء بعض الحالات من الفترة الزمنية 6 أشهر وتقليصها لـ28 يوما فقط

وأوضحت هيئة الدواء الأوروبية، أنّها تدعم الشركات المصنعة للقاحات كورونا، ويمكن استثناء بعض الحالات من الفترة الزمنية «6 أشهر» وتقليصها إلى 28 يوما فقط، حال كان الأشخاص يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، وفقا لتقرير نشر على موقع «روسيا اليوم».

ما هي الفئات التي يحق لها الحصول على فايرز؟

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ اللقاح آمن وفعال لدى الأشخاص المصابين بحالات مرضية مختلفة، ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالمرض، مثل الأشخاص الذين بعانون من «ارتفاع ضغط الدم، السكري، الربو، الأمراض الرئوية، وأمراض الكبد والكلى»، إضافة إلى الحالات المزمنة المستقرة والخاضعة للمراقبة.

كما أثبت الدراسات في الآونة الاخيرة، فاعلية لقاح «فايزر» على الأطفال لمن هم دون 18 عاما خلال الفترة الأخيرة، دون ظهور أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الأطفال، إضافة إلى الاشخاص البالغين وكبار السن والعاملين في القطاع الصحي والمعلمين بالمدارس.

الأشخاص المتعايشون مع فيروس كوورنا المناعي أكثر عرضة من غيرهم لخطر الإصابة به، ولم تجر دراسات بشأن استعمال اللقاح لدى النساء المرضعات.

ما هي الفئات التي لا ينبغي أن تتلقّى التطعيم؟

ينبغي ألا يعطى اللقاح للأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من اللقاحات.

ما مدى فعالية اللقاح؟

تصل نسبة فعالية لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى 95% ضد أعراض عدوى كورونا.

الأعراض المصاحبة عند أخذ لقاح فايزر

تتمثل الأعراض المصاحبة عند أخذ لقاح «فايزر» في وجود هذه الأعراض ألم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإرهاق وألم بمفاصل الجسد.