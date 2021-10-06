مصدر بـ«التعليم»: لا تقسيم لأيام الأسبوع مهما بلغت كثافة الطلاب

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة منعت تقسيم أيام الأسبوع بين الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021، مهما بلغت الكثافة داخل الفصول، أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، مؤكدا أنّ الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، للحفاظ على صحة الطلاب، طبقا للخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للعام الجديد.

خيار تقسيم الأسبوع بين الطلاب ليس من صلاحيات مديري المديريات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ خيار تقسيم الأسبوع بين الطلاب ليس من صلاحيات مديري المديريات التعليمية، وأنّ هناك تعليمات للمديريات بوضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس، بينها تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين في الفصول ذات الكثافات عالية بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، واستغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة.

10 قرارات للتعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021

وترصد السطور التالية استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2021:

- توزيع أجهزة كواشف حرارية على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات.

- توزيع جهازين لكل مدرسة والتأكيد على جاهزية وصلاحية الكواشف للتشغيل.

- عزل الطالب المخالط لحالة كورونا مؤكدة في المنزل لمدة أسبوعين.

- تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية.

- توفير الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

- تطعيم جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

- تطعيم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

- حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون بشكل يومي وتحديد الغياب لأسباب صحية، ويتم إبلاغ الإدارة التعليمية بنسب الغياب.

- إبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف المتغيبين لأسباب مرضية وعناوينهم، وتتولى الإدارة الصحية تقصي حالاتهم.