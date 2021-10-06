مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة.. بينها «وظائف» و«خصومات بالمواصلات»

منذ إطلاق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، شهد محرك البحث الشهير «جوجل» العديد من عمليات البحث حول شروط وخطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها صاحب البطاقة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مزايا حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

7 مزايا لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة

- توفير العناية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

- إتاحة فرص العمل والتعليم لهم.

- التمتع بالإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المعينة.

- التمتع بخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- يستطيع ذوي الإعاقة أن يتمتع بالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معاشين في وقت واحد دون حد أقصى لذلك.

- تعيين 5% منهم سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

- يعفى ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الرسوم المقررة لعمل فحص طبي داخل القومسيون الطبي إذا أراد أن يحصل على سيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

ويتم التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية 2021 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــــا، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

علمًا بأنّ الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الكشف الطبي هو تابع لوزارة الصحة والسكان، أما الموقع الخاص بالكشف الوظيفي فقط تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. تتولى لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

3. في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

4. يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

5. إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وحال القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

وترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم.

المستندات الرسمية المطلوبة للتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

3- 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.