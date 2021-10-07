تفاصيل تقسيط مبالغ التأخير في سداد الاشتراك التأميني لأصحاب الأعمال

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه ​تقسط المبالغ المستحقة على صاحب العمل نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المواعيد المقررة.

خطوات تقسيط المديونية

ولفتت الهيئة على موقعها الرسمي، إلى أنه في حالة كانت المنشآة مدينة، ووقع الحجز الإداري عليها، أو قدمت خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك، ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية، فيتبع الآتي:

- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الواقع في دائرته نشاط المنشأة.

- يسدد صاحب العمل مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبالغ التي تحددها السلطة المختصة.

- يتم بناءً على الطلب الذي تقدم به صاحب العمل تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.

- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزم بأداء الأقساط المستحقة عليه شهريا، والمبالغ الإضافية، وكذا القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

إلغاء قرار التقسيط في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط

- في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية، سيلغى قرار التقسيط، واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.

- يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.

- يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.​​

وشددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن صاحب العمل يلتزم بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقا لأحكام قانون التأمينات؛ إذ تشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.