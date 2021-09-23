تفاصيل أداء الاشتراكات التأمينية في الإعارات والإجازات قانونيا

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل يلتزم بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقا لأحكام قانون التأمينات، حيث تشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.

وأوضحت الهيئة، على موقعها الرسمي، أن قانون التأمينات حدد نسب الاشتراكات التأمينية لكلا من صاحب العمل والمؤمن عليه كالتالي:

الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة

- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نوع العملة الأجنبية وسعر التحويل وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات، والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقا لقانون التأمينات.

مدد الإجازات الخاصة بدون أجر

- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيلزم بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات.

مدد الإجازات الدراسية بدون أجر

يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مدد البعثات العلمية بدون أجر

- تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

مدد الإعارة الداخلية

تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.