تحويلات مرورية بسبب توسعة الدائري.. اعرف أسرع طريق للمدرسة

نشرت أجهزة الأمن خدماتها المرورية؛ لتسيير حركة السيارات بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري، من خلال توفير طرق بديلة؛ لمواجهة الكثافات المرورية المتوقع تزايدها مع بدء العام الدراسي الجديد.

في هذا الصدد، ترصد «الوطن» خريطة المرور في القاهرة والجيزة والطرق البديلة؛ لمساعدة طلاب المدارس على سرعة الوصول إلى المدرسة بشكل سريع وآمن، على النحو التالي:

خريطة المرور في القاهرة والجيزة

- تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة.

- غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري لمدة 30 يومًا.

- تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبي باتجاه مطلع الدائري، ليستكمل طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي إلى مطلع الدائري باتجاه الجيزة.

- تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

- تحويلات مرورية بمخرج البحر الأعظم.

كما تستمر أعمال توسعة منزل الطريق الدائري القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم، والتي أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية بمحيطها تستمر لمدة 21 يوما.

وتأتي تحويلات الطريق الدائري بمخرج البحر الأعظم كالتالي:

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري للقادم من المريوطية وترغب في السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير اتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزي «الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه» واستكمال السير لشارع ربيع الجيزي مرورًا بميادين المنيب والطريق السطحي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحه الدوران الكائنة أسفل كوبري وإلى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم اتجاه نفق عباس.

تحويلات مرورية لربط محور جمال عبدالناصر بطريق الجيش والدائري

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق مخرج محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائري، لمدة 3 أشهر، في إطار تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبري سيارات.

ووفرت الإدارة تحويلات مرورية لربط محور جمال عبدالناصر «التجمع الخامس» بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات مرورًا أعلى الطريق الدائري، على النحو التالي: القادم من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائري يسلك يمينًا شارع الأمل (المشتل) فالدوران والعودة فيمينًا بجوار فندق تريومف تجاه الطريق الدائري.

تحويلات مرورية بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي

القادم من طريق (21) الصف وأطفيح اتجاه «طريق الزعفرانة البحر الأحمر» من خلال السير يمينًا اتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتى نفق بياض العرب ثم السير لطريق الزعفرانة.

القادم من طريق 21 الصف وأطفيح اتجاه (طريق القاهرة) العودة للسير بطريق (21) الصف وأطفيح حتى (نفق أطفيح) أو (نفق الودي) أو الاستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائري الإقليمي اتجاه القاهرة.

القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة اتجاه مدينة أطفيح السير يمينًا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة، ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات.