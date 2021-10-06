تجديد حبس خاطفة طفل رضيع من مستشفى الحسينية 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمة بخطف طفل بعد ولادته بساعات من داخل مستشفي الحسينية المركزي، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

أمن الشرقية يتلقى إخطارًا بخطف طفل

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يوم الخميس الماضي يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية من «عامل زراعي وزوجته – مُقيمان بدائرة المركز» بأنَّه بتاريخ 29 سبتمبر 2021 تمّ حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة «طفل ذكر».

سيدة غافلت الأبوين وهربت بالطفل

وتابع في البلاغ بتاريخ 30 سبتمبر 2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى، وبرفقتهم حالتين آخرتين، حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما أدليا بأوصافها، وادعت أنَّ كريمتها وضعت طفلين توأم وتمّ إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال اصطحاب الأول زوجته لـ«المرحاض» تركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما تفاجآ بخطف السيدة للطفل وهروبها.

ضبط المتهمة واعترافها بارتكاب الواقعة

وعلي الفور تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة «ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر» وبرفقتها الطفل المختطف، وبمواجهتها قررت ارتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور حيث أوهمت زوجها أنَّها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها وخططت لخطف الطفل.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمة علي النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبعرضها علي قاضي المعارضات اليوم قرر تجديد حبسها 15 يومًا.