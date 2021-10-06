التعليم توضح حقيقة تقسيم أيام حضور المدارس

أيام تفصلنا عن العام الدراسي الجديد 2021، ويبحث الكثير من أولياء الأمور علي مؤشر البحث جوجل عن حقيقة تقسيم أيام حضور المدارس، للعام الدراسي الجديد 2021، بسبب زيادة أعداد أصابات فيروس كورونا، تزامنًا مع الموجه الرابعة لفيروس كوورنا، والذي نفته وزارته التربية والتعليم، جملاً وتفصيلاً، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد، مؤكده أن الحضور بالمدارس سيكون نظاميًا وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي.

التعليم: لا تقسيم لأيام الأسبوع بين الطلاب.. ولكن على فترات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، حقيقة تقسيم أيام حضور المدارس، مؤكدة على عدم تقسيم أيام الأسبوع بين الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021، مهما بلغت الكثافة داخل الفصول، ولكن هناك تعليمات للمديريات التعليمية بوضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة.

تقسيم اليوم الدراسي (فترتين) للحد من الكثافات الطلابية

وأن تقسيم اليوم الدراسي (فترتين) للحد من الكثافات الطلابية بالمدارس، على أن يكون لمديري المدارس صلاحية وضع الجداول وتوزيع الطلاب على الفصول بالطريقة التي تناسب كل مدرسة على حدة، وأهمها ألا يؤثر ذلك على الخريطة التي حددتها الوزارة للانتهاء من كل منهج دراسي للمواد، حتى لو تم تقليص زمن الحصة الدراسية.

تعميم الخطة الوقائية علي المديريات والإدارات والمدارس

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بتعميم الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، وتوزيعها على الإدارات والمدارس، لتطبيقها، مع التأكيد عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة علي صحة الطلاب.