إحالة المتهم بقتل عجوز دسوق للمفتي.. «ضربها بالشاكوش حتى الموت لسرقة ذهبها»

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد أمين الميداني، اليوم الأحد، حضوريا أوراق عامل يقيم في قرية «كفر العرب» التابعة لمركز دسوق، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل عجوز وسرقة منقولاتها الذهبية، ومبلغ مالي وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر نوفمبر 2021 للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة وذلك في أحداث القضية رقم 7478 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1869 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، بعدما أحال المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهم إلى محكمة جنايات فوه، لاتهامه بقتل المجني عليها باتعة توفيق نبيه زعلوك، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها في منطقة الغرفان بدسوق.

المتهم تسلل لمنزل الضحية ليلا واعتدى عليها

ووفقا لأوراق القضية، فإن المتهم تسلل لمنزل السيدة العجوز ليلاً ومعه أداة حادة «شاكوش»، واعتدى عليها بعدة ضربات باستخدام الأداة حوزته على رأسها فأحدث إصابتها ووفاتها، فيما اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المتهم المنقولات الذهبية المملوكة للمجني عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عندما اقترب من المجني عليها بعد ارتكابه الواقعة نزع الخاتم من يدها، وما أن شعرت به باغتها برطم رأسها بالحائط، وتوالى عليها ضربًا بالأداة حوزته «شاكوش» على رأسها، ما أدى إلى وفاتها نتيجة تلك الضربات، ووفق ذلك سرق المتهم القرط الذهبي والخاتم ومبلغا ماليا مملوكين للمجني عليها.

وعقب القبض عليه تبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه في 7 قضايا جنائية بين مخدرات وإحراز سلاح أبيض وسلاح ناري «طبنجة» وسرقة دراجة بخارية.