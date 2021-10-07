حظك اليوم الخميس 7-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنّها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، يمرّ من خلالها الشمس والقمر والكواكب، وتوضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية الـ12، والتي تأتي ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الحمل 7-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.

حظك اليوم برج الحمل 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم برج الثور 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

تمنحك الأفلاك طاقة وحيوية وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقة عاطفية.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-10-2021 على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية والموهبة العملية.. تتمتع بهدوء نفسي وتستمتع بوقتك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدّك بالعواطف الجياشة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 7-10-2021 على الصعيد المهني

فريق من الكواكب في مربع برجك.. حاول أن تكون صبورا، وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم برج الأسد 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

من اليوم فينوس بمنزل الحب تدعم علاقتك بالأخوة والأحباب.. تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج العذراء 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

من اليوم «فينوس» في وضع معاكس.. تجنب الحوارات الشائكة مع الأهل والأحباب تفاديا للصدام.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك الثقة ويجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الميزان 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة في برجك.. تكسب الإعجاب ببساطة، وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 7-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك.

حظك اليوم برج العقرب 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض، كما أن الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم برج القوس 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

من اليوم "فينوس" في برجك تمنحك سحرا وطاقة عاطفية.. فلا تتردد في التقدم نحو من تحب.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج الجدي 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة في وضع معاكس، وينصحك الفلك أن تقاوم التشوش، وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.

حظك اليوم برج الدلو 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 7-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بمكاسب، ويجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحوت 7-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تقترب بلطف ممن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.