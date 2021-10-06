الصحة تعلن عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة«حياة كريمة».. تعرف عليهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن إطلاق 6 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» وخطة الوزارة لتوعية المواطنين والفحص عن الأمراض، تنفيذًا لتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي، وتعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القري النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

تعرف على المحافظات التي ستنطلق بها القوافل الطبية

ومن المقرر أن تنطلق الـ6 قوافل اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة يومين متواصلين 6 و7 أكتوبر في المحافظات المخصصة التي من المقرر أن تكون القوافل الطبية موجودة بها خلال اليومين المقبلين، وشملت هذه المحافظات« محافظة أسوان- محافظة دمياط- محافظة مطروح- محافظة المنوفية- محافظة البحيرة- محافظة جنوب سيناء».

تعرف على الأقسام المتاحة بالقوافل الطبية للكشف عن المواطنين

وكشفت وزارة الصحة الأقسام المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في الأقسام التالية «قسم الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم الأنف والأذن، وقسم النساء والولادة، وقسم خدمات تنظيم الأسرة، وقسم العظام، وقسم الجراحة، وقسم الرمد والأسنان، وقسم القلب، وقسم الجلدية، وقسم الخدمات والأشعة، وقسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف في هذه الأقسام مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

تعرف على أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق غدا

حددت وزارة الصحة والسكان المراكز والقرى التي سوف تتواجد بها هذه القوافل تسهيلا علي المواطنين في معرفة أماكنها والذهاب للفحص أن مرض أو عدوى أو إصابة يعاني منها الأشخاص الذاهبون للكشف في العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- قرية الأمال مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

- قرية السوالم مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

- قرية أبو شروف مركز سيوة محافظة مطروح.

- قرية طهواي مركز أشمون محافظة المنوفية.

- قرية محمد عبدالوهاب مركز النوبارية محافظة البحيرة.

- قرية وادي مكتب والنديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.