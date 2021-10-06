مستجدات «حياة كريمة» في بني سويف: إنشاء مدارس وتطوير شبكات مياه «صور»
كتب:
نرمين عفيفي
08:44 ص | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
أعمال مبادرة حياة كريمة ببني سويف
كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» مستجدات المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف، مركز ببا، والوحدة المحلية لقرية سدس، وجار العمل في المشروعات الآتية:
- مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة عبدالستار الفقاعي للتعليم الأساسي بقرية الفقاعي، نسبة التنفيذ 100%.
- مشروع صيانة وترميم المباني القديمة بمدرسة عبدالستار الفقاعي للتعليم الأساسي بقرية الفقاعي، نسبة التنفيذ 100%.
- مشروع تبطين ترعة أبو قنديل بقرية بني عقية، نسبة التنفيذ 98%.
- مشروع تبطين ترعة الشراهنة المارة بقرى الفقاعي وكفر جمعة، نسبة التنفيذ 95%.
- مشروع صيانة وترميم المبنى القديم بمدرسة بني عقبة للتعليم الأساسي بقرية بني عقبة، نسبة التنفيذ 70%.
الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا
الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا، جار العمل في المشروعات الآتية:
• مشروع إحلال وتجديد/ مد وتدعيم شبكات مياة الشرب بقرية غياضة الشرقية، نسبة التنفيذ 90 %.
• مشروع توسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية بقرية جزيرة ببا، نسبة التنفيذ 52٪.
• مشروع توسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة عبدالله محمد مبروك الابتدائية بقرية جزيرة ببا، نسبة التنفيذ 48٪.
• مشروع إحلال وتجديد الكوبري البحري الذي يربط بين الشرق والغرب على ترعة الشراهنة بطول 10وعرض حوالي 9م بقرية كفر ناصر، ونسبة التنفيذ 38 %.
• مشروع إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية جزيرة ببا، نسبة التنفيذ 35%.
الوحدة المحلية لقرية طنسا بني مالو
- الوحدة المحلية لقرية طنسا بني مالو، جاري العمل في المشروعات الآتية:
1- مشروع مدرسة الحديثة الإعدادية بقرية تل كفر منصور بنسبة تنفيذ 100%.
2- مشروع إنشاء مدرسة أم القرى بقرية بني عوض بنسبة تنفيذ 95%.
3- مشروع إنشاء مخزن الأدوية العمومي بقرية طنسا بني مالو بنسبة تنفيذ 75%.
4- مشروع إحلال شبكة مياه الشرب بقرية بني قاسم بنسبة تنفيذ 70%.
5- مشروع إحلال وتجديد شبكة مياة الشرب بقرية الضباعنة بنسبة تنفيذ 60%.
الوحدة المحلية بقرية هلية
الوحدة المحلية بقرية هلية، جار العمل في:
• مشروع انشاء مجمع الخدمات بالوحدة المحلية بقريه هلية بنسبة (40٪).
• مشروع إنشاء مدرسة إعدادي تعليم أساسي بقرية هلية بنسبة (90٪).
• مشروع إنشاء مدرسة ثانوية عامة بنسبة (20٪).
• مشروع إنشاء مدرسة إعدادي كير الابتدائيه بقرية طرشوب بنسبة (10٪).
• مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية هلية بنسبة (15٪).
وتتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.