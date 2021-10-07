حظك اليوم برج الثور الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور دائمًا يتحلّى بالطيبة الكبيرة، إذ تجده دائمًا يكون محاطًا بالكثير من الأشخاص الذين يجدون الراحة والسعادة معه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تمنحك الأفلاك طاقة وحيوية وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقة عاطفية.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.