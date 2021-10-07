حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّ أبرز عيوبه الاندفاع وعدم المسؤولية، فهو يتخذ قرارات سريعة ودون تفكير يمكن أن تسبب له المشكلات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية والموهبة العملية.. تتمتع بهدوء نفسي وتستمتع بوقتك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدّك بالعواطف الجياشة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.