تشغيل مكاتب اشتراكات الطلبة بالسكة الحديد على فترتين بداية من 9 أكتوبر

أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل مكاتب اشتراكات الطلبة فترتين صباحية ومسائية، اعتبارا من السبت الموافق 9 أكتوبر الحالي، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، على أن يبدأ العمل في مكاتب الاشتراكات الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 23:00 مساء، وذلك خلال الفترة من 9 أكتوبر الحالي، وحتى 30 من نفس الشهر، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 15:00 مساء.

لوحات إرشادية على شبابيك صرف اشتراكات الطلبة

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل عنها قبل قليل، أنّها وضعت لوحات إرشادية على شبابيك صرف اشتراكات الطلبة توضح شروط استخراج الاشتراكات، ويتم اتخاذ إجراءات الصيانة للقطارات، وكذلك الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جمهور الركاب، وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.