عبدالرازق يهنئ هيئات مكاتب «لجان الشيوخ»: أثق أنّ تعاونكم سيكون مثمرا

وجّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة لأعضاء المجلس الفائزين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 14، حيث قال خلال الجلسة العامة بعد إعلان نتيجة تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، إنّه على ثقة ويقين بأنّ التعاون المثمر سيكون عنوان العلاقة بين أعضاء اللجان، للوصول لأداء أفضل لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

التشكيل النهائي للجان مجلس الشيوخ

فاز اللواء أسامة كامل منتصر، برئاسة لجنة الدفتاع والأمن القومي بـ«التزكية»، بينما فاز اللواء طارق نصير وكيل أول، واللواء محمد جاد وكيل ثان، واللواء خالد فوزي أمينًا للسر.

كما فاز برئاسة لجنة الشباب والرياضة، النائب أحمد أبوهشيمة، وفاز النائبان أحمد دياب وشريف الجابري بمنصب الوكيلين، والنائب محمد عمارة أمينا للسر.

«مسلم» رئيسا لـ«إعلام الشيوخ» للمرة الثانية

وللمرة الثانية، فاز الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، برئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار والسياحة، بينما فاز النائبان محمد سعيد طه وسها سعيد بمنصب الوكيلين، والنائب محمود القط أمينًا للسر.

وفي اللجنة الاقتصادية، فاز النائب هاني سري الدين بمنصب رئيس اللجنة، والنائبان ياسر زكي، وجمال عبدالوهاب بمنصب الوكيلين، والنائب أكمل نجاتي أمينا للسر.

وفاز المستشار عبدالله عصر برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والدكتور محمد العناني، والنائب باهر محمد أمين غازي، بمنصب الوكيلين، وحصد فرج فتحي فرج منصب أمين السر.

أما لجنة العلاقات الخارجية، ففاز برئاستها الدكتور عبدالحي عبيد بـ«التزكية»، والنائبان عفت السادات وسماء سليمان وكيلين، والنائبة عايدة نصيف أمينا للسر.

وفاز النائب محمد حلاوة برئاسة لجنة الصناعة، بينما فاز النائبان محمد المنزلاوي وتيسير مطر بمنصب الوكيلين، والنائب أحمد الجندي أمينا للسر.

وفي لجنة الطاقة، فاز النائب عبدالخالق محمد بمنصب الرئيس، والنائبان مجدي سليم وعمرو عزت بمنصب الوكيلين، والنائبة نها أحمد أمينا للسر.

أما لجنة الإسكان والمرافق، ففاز برئاستها خالد محمد سعيد بمنصب رئيس لجنة الإسكان، والنائبان فايز إبراهيم محمد، أكمل الله فاروق بمنصب الوكيلين، والنائب أحمد حسين صبور أمينا للسر.

«عامر» رئيس «دينية الشيوخ»

وحصد النائب يوسف السيد عامر رئاسة اللجنة الدينية، وفاز النائبان محمد سليم ونادر نسيم بمنصب الوكيلين، والنائبة خضرة سالم أمينًا للسر.

وفاز برئاسة لجنة الشؤون الصحية، الدكتور محمد جزر، بينما فاز النائبان عمرو حجاب، وعلي مهران بمنصب الوكيلين، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر أمينا للسر.

وفي لجنة حقوق الإنسان، فاز النائب محمد هيبة برئاسة اللجنة، والنائبان أبوالفتوح محمد، ومجدي فريد بمنصب الوكيلين، فيما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة.

وشهدت انتخابات لجنة التعليم، فوز الدكتور نبيل دعبس برئاسة اللجنة، وفوز أحمد البدري وراندا مصطفى بمنصب الوكيلين، والنائب ناجح عبدالفتاح بمنصب أمين السر.

كما شهدت انتخابات لجنة الزراعة، فوز النائب عبدالسلام الجبلي برئاسة اللجنة، والنائبان محمد السباعي وجمال أبوالفتوح وكيلين، وعزالدين جودة أمينا للسر.