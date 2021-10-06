تشميع سنتر «شبرية» أشهر مركز دروس خصوصية للأحياء والجيولوجيا بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإغلاق وتشميع مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، خصوصاً الشهيرة منها والتي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب، ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار وزارة التنمية المحلية بغلق أي سنتر مفتوح للدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق بين مجلس مدينة الفيوم ومديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث جرى غلق وتشميع مركز «شبرية» أشهر مركز درس خصوصي في الأحياء والجيولوجيا، وذلك لحماية الطلاب من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خصوصاً أنّ تلك المراكز لا تهتم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

غلق سنتر أشهر مدرسي في المحافظة

وحررت الحملات، عدة محاضر ضد مراكز الدروس الخصوصية والسناتر المخالفة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحمد شبرية أشهر وأكبر مدرس أحياء بمحافظة الفيوم، والذي يصطف الطلاب بالمئات أمام السنتر الخاص به، خصوصاً أنّه أشهر المدرسين بالمحافظة، نظرا لما شاع عنه أن الطلاب الذين يحصلون على درس خصوصي لديه يحصلون على درجات مرتفعة.

الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

وتأتي تلك الحملات في إطار خطة وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم، لتقليل ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية، ومنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب بسبب التجمعات داخل السناتر التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة، خصوصاً خلال الموجة الرابعة.

إجراءات قانونية ضد سناتر الدروس

وشددت محافظة الفيوم، على أنّ المحافظة ستكثف من حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية، خصوصاً مع بدء الدراسة، مؤكدةً على أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرس يتم ضبطه داخل أي سنتر دروس خصوصية، فيما سيتم تحويله للشؤون القانونية والتحقيق معه.

حزن بين الطلاب بعد دفع الاشتراكات

فيما سيطرت حالة من الحزن على طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بعد إغلاق سنتر شبرية، خصوصاً أنّهم دفعوا الاشتراكات الشهرية، ولن يتمكنوا من الحصول على الدروس مقابل المبالغ المالية التي دفعوها.