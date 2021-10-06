مصدر: تحديث بروتوكول كورونا لسادس مرة.. ولجنة لتحديد مستحقي «مونيكال»

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تجتمع الأسبوع الحالي لمناقشة تحديث بروتكول مصابي فيروس كورونا في نسخته السادسة، موضحا أنّ تحديث بروتكول كورونا، يرجع إلى رغبة اللجنة في إضافة مجموعة من الأدوية والعقاقير لعلاج مضاعفات ما بعد التعافي من كورونا.

مضاعفات التعافي من كورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ مضاعفات فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر، وتستمر مع متعافي كورونا على مدار 3 أشهر، كما تختلف المدة الزمنية من شخص لآخر، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة مع الطبيب المختص حتى بعد التعافي من الفيروس.

وعن مضاعفات التعافي من فيروس كورونا، قال المصدر إنّها تتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق المستمر والتعرق والنهجان، والرغبة في العزلة الاجتماعية وتليف الرئة والصداع، وتنميل في الكتف وآلام فى العظام.

لجنة من «الصحة» لتحديد الفئات المستحقة لعقار مونيكال

وأوضح المصدر، أنّ تحديث بروتوكول مصابي فيروس كورونا في النسخة الخامسة والسادسة، يشدد على عدم الإسراف في أدوية كورونا أو غيرها، منعا لأي نتائج عكسية، مشيرا إلى أنّ العودة إلى الطبيب المختص هي الخيار الصحيح.

وفيما يخص عقار مونيكال، الذي استوردته مصر مؤخرا، ويساعد على رفع معدلات الشفاء من كورونا لـ95%، أكد المصدر أنّ هناك لجنة متخصصة من وزارة الصحة والسكان، تتولى تحديد الحالات التي يجب أن تأخذ العقار، لأنه لن يتم بيعه داخل الصيدليات.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، للإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس أولا بأول، وغيره من الأمراض المعدية.