إطلاق قافلة طبية بقرية «أبو خلقة» في المنيا بمشاركة 17 طبيبًا

أطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، قافلة طبية في قرية أبو خلقة التابعة لمركز ديرمواس.

إطلاق عدة قوافل متكاملة

وأكد «عبد النبي»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن جامعة المنيا تضع ضمن أولوياتها تعزيز دورها الخدمي بالقرى، وبلورة خطة متكاملة طوال العام؛ لإطلاق العديد من القوافل المتكاملة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلاً عن تكثيف مشاركة كوادرها العلمية المتخصصة؛ بما يدعم مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقوافل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة الطبية لقرية أبو خلقة، تأتي ضمن سلسلة من القوافل المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري ومستمر أسبوعيًا، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

القافلة شملت 17 طبيبًا

وأوضح «فرحات» أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 375 حالة في 10 تخصصات طبية قدمها 17 طبيبًا وطبيبة، تحت إشراف الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام قوافل جامعة المنيا، إلى جانب توفير العلاج والأدوية للأهالي بالمجان، من خلال فريق من كلية الصيدلة، بإشراف من الدكتورة أمال كمال وكيل الكلية.

ولفت إلى تنظيم 4 ندوات توعوية لكلية التمريض بإشراف الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية، حول «مرض الهربس، والتدخين وأضراره، وكيفية التعامل مع حالات الحروق، والفحص الذاتي للثدي».