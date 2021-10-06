نجوم الفن يحتفلون بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر: يوم الفخر والعزة

حرص عدد من النجوم على الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه على «تويتر» مهنئًا جمهوره: «كل نصر وأنتم طيبين يا رب، ومن نصر لنصر، وتحيا مصر».

بينما قام الشاعر أمير طعيمة بنشر صورة صحيفة عنوانها أن قواتنا عبرت القناة ورفعت علم مصر عبر حسابه على «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: «يوم الفخر و العزة»، كما نشر المخرج أحمد شفيق خورشيد عبر حسابه على «فيسبوك» صورة لانتصار أكتوبر وعلق عليها: «كل سنة ومصر بخير وانتصارات ولا ننسى شهداء الوطن في الجنة إن شاء الله».

واحتفل الفنان محمد محسن بذكرى أكتوبر عن طريق كتابة بعض كلمات أغنية «حلوة بلادي السمرا»، فكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وأنا على الربابة بغني، ما أملكش غير إني أغني وأقول، تعيشي يا مصر»، وبعدها بدقائق شارك صورة لوالده الراحل أحد أبطال حرب أكتوبر، وكتب عليها: «بابا الله يرحمه من أبطال نصر أكتوبر والجيش المصري العظيم، ادعوا له دعوة حلوة».

خالد النبوي: 6 أكتوبر يوم انتصار شعب عظيم

كما حرص النجم خالد النبوي على تحية أبطال حرب أكتوبر، وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «صباح الخير على مصر الغالية في يوم من أغلى أيامنا، السادس من أكتوبر يوم انتصار شعب عظيم و جيش عظيم و أبطال عظماء».

وأضاف: «نتذكرهم دائمًا، كي ندرك دائمًا أننا إذا أردنا، قادرون دائمًا، العزة والعرفان لكل أبطال جيشنا العظيم اللذين أعادوا لنا كرامتنا و ثقتنا بأنفسنا عاشت مصر حرة».

هاني سلامة: لازم نفتخر بمصريتنا وبسالة رجالتنا

بينما شارك الفنان هاني سلامة جمهورة بصورة لعلم مصر تدل على الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر مقدمًا التهنئة والتحية لأبطال أكتوبر، وكتب عليها: «تحية لكل الأبطال اللي حاربوا والشهداء اللي ضحوا بدمائهم».

وأضاف: «لكل اللي خطط ودبر واللي نفذ وحقق لنا انتصار عظيم زي انتصار أكتوبر اللي لازم نفتخر بيه وبمصريتنا وبشجاعة وبسالة رجالنا، ربنا دايما يحفظ مصر وجيشها وشعبها وتفضل دايمًا أرضنا غالية وأمانة علينا ليوم الدين».

ونشر الفنان الشاب عصام السقا صورة للجنود أثناء رفع علم مصر فوق سيناء، عبر حسابه على «تويتر»، وعلق عليها: «ذكرى نصر أكتوبر العظيم تحيا مصر».

كما حرص الفنان صابر الرباعي على تقديم التهنئة بمناسبة نصر أكتوبر، فشارك جمهوره بصورة عبر حسابه على «انستجرام»، معلقًا عليها: «كل أكتوبر وجيشك حاميك يا أم الدنيا».