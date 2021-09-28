«التموين»: مد معرض أهلا مدارس بالقاهرة إلى 2 أكتوبر

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بمحافظة القاهرة أرض المعارض بمدينة نصر، إلى يوم 2 أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر2021.

إقبال كبير من جانب المواطنين على معرض «أهلا مدارس»

وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن قرار الدكتور الوزير بمد معرض «أهلا مدارس»، يأتي فى إطار الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي، لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار «حسام» إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن نسبة التخفيضات بمعارض أهلاً مدارس تتراوح بين 25% و30%، وذلك بمشاركة 210 عارضين يشاركون في معرض «أهلاً مدارس» الرئيسي ويقام على مساحة 3000 م2.

«التموين»: توفير جميع احتياجات طلاب المدارس في المعرض

يذكر أن معظم شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، تشارك بالمعرض وهي شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما يشمل كل احتياجات طلاب المدارس في أقسام: (أدوات مكتبية وكتابية والكشاكيل والكراسات بأنواعها، بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي).