علي جمعة: يجوز خلع الحجاب أمام زوج الأخت في هذه الحالة 

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء الحالي، عن سؤال طرحته إحدى السيدات حول حكم الشرع في خلع الحجاب أمام زوج الأخت، قائلة: «توفى والدي وأنا صغيرة ورباني زوج أختي، وأنا أعتبره كوالدي وأخلع الحجاب أمامه وأقبله وهو في السبعين من عمره؟».

«جمعة»: نحن الآن في عصر «الورع»

وأجاب الدكتور علي جمعة على هذا السؤال في فيديو بثه على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا، إنه يوجد في الشرع ما يُسمى بـ«التورع»، إذ كان الصحابة يتركون سبعين بابًا من أبواب الحلال خوفًا من الوقوع في الحرام.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء حديثه قائلًا: «نحن الآن في عصر الورع، لكن في النهاية رجل عنده سبعين سنة، والفتاة تربّت في حجره، فقد أجاز بعض العلماء ذلك ولكن تركه أفضل».

استكمل «جمعة» فيما يتعلق بفتواه، موضحًا أن الحلال والحرام في هذا الأمر محل خلاف وليس محل إجماع، وفي هذه القضية يعامل الرجل الفتاة وكأنها ابنته، وهي تعامله معاملة أبيها بعد أن تجاوز السبعين «فهذا يجوز»، ولكن إذا كان هذا الشخص يتحرش بها، فيجب أن تتحجب أمامه وتمتنع عن تقبيله، لأنها في هذه الحالة تدخل محل الشبهة.

«جمعة» يوضح شرط وقوع الطلاق الشفهي

وفي وقتِ سابق، أثار علي جمعة جدلا بعد تصريحه حول شروط وقوع الطلاق الشفهي، أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «من مصر» الذي يذاع على فضائية «سي بي سي»، إذ أوضح أن الكلمة تنطق بالفصحى وليس ما دونها كنطقها بالهمزة على سبيل المثال «طلاء» مثلما ينطق القاهريون مؤخرًا، وأوضح أن هناك أحكامًا بالنسبة للرجل المطلق، وهو أن يكون مدركًا للجهات الأربع للمكان والزمان والأشخاص والأحوال، وأن يملك كلامه ليس مرغمًا عليه أو مغلقًا.