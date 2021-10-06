انهيار أجزاء من جدران عقار غير مأهول بالسكان في بني مزار

تعرض أحد الأبراج السكنية في مدينة بني مزار، بمحافظة المنيا، لانهيار أجزاء من جدرانه مساء اليوم الأربعاء، إلا أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، حيث أن البرج غير مأهول بالسكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بانهيار أجزاء من جدار برج سكني، تحت الإنشاء وغير مأهول بالسكان، في شارع «العمدة»، بمدينة بني مزار، دون وقوع خسائر بشرية.

انهيار أجزاء من جدران الطابق الـ11 من عقار تحت الإنشاء

وكشفت المعاينة الأولية أن البرج مكون من 12 طابقاً، وسقوط جزء من أحد جدرانه في الدور الـ11، وأن البرج غير مأهول بالسكان، حيث أنه مازال تحت الإنشاء.

تم فرض كردون أمني بمحيط البرج، حفاظاً على أرواح المواطنين، وجرى إخطار الإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز بمعرفة المختصين لحين اتخاذ التدابير اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محافظ المنيا يأمر بتشكيل لجنة لحصر التعديات على أملاك الدولة

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق أمس، عن تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، تتولى إعداد حصر كامل ومدقق ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري، وتقسيمها لأولويات (سهلة ومتوسطة وصعبة)، وفقاً لمدى تأثيرها على مجرى نهر النيل والترع والرياحات الرئيسية بالمحافظة، وتحديد أولوية الإزالة لتلك الحالات، وإمكانية تقنين أوضاعها.

تقارير دورية عن الموقف التنفيذي للتعديات أولاً بأول

وأكد المحافظ أن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، حيث تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات التي تمت في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم وإشغالات، وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.