رفع 125 طن قمامة بقرى وأحياء المنيا

شدد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا على متابعة وتكثيف حملات النظافة بالقرى والأحياء، للحد من انتشار الأمراض والفيروسات، خاصةً فيروس كورونا.

وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية، ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

وقال حماده جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إنه تم رفع 25 طن مخلفات وقمامة من منطقة أولاد الشيخ والمفتي والشونية ومداخل عزبة زكريا، ورفع المخلفات من منطقة ترعة عبده، والمستودع، والمخبز ونقلها إلى المقالب العمومية.

نقل القمامة والمخلفات إلى المقالب العمومية

كما واصل قسم البيئة بحي وسط جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي بقيادة محمد عبد العظيم رئيس حي وسط، حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من جميع شوارع وأروقة الحي ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأشار محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان إنه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من عدة مناطق، ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وفي سياق متصل واصل قسم الإناره تحت بإشراف عبدالتواب حسن رئيس قسم الاناره صيانة وإصلاح 15 كشاف إنارة، وصيانة ترانسات لكشافات ليد وتركيب 20 ترانس ( 100 وات) بالطريق الدائري.

وأشار محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إلى رفع 29 طن مخلفات وتراكمات من قرى دماريس وصفط اللبن والبرجاية، ونقلها إلى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

شباب يتطوعون لمساعدة أهالي القرى أثناء تلقي لقاح كورونا

في سياق آخر، نجح مركز إعلام المنيا في ضم عشرات من الشباب المتطوع من جميع الأعمار من مختلف قري وعزب ونجوع المحافظة، للمشاركة في مساعدة الأهالي والتسهيل عليهم وطمئنتهم وتوعيتهم بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا، حفاظا علي صحتهم، وذلك خلال القوافل المتنقلة التي تطلقها وزارة الصحة ضمن حملة «معا نطمن.. سجل الآن».

وقال وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، إن قرية إبوان التابعة لمركز مطاي، شهدت إقبالا رائعا ومنقطع النظير من الأهالي أثناء وجود القافلة الطبية المتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا، التي شارك في تنظيمها مركز إعلام المنيا، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمطاي بقيادة الدكتور محمود عمر مدير الإدارة، ومكتب الخدمات الإنسانية بإبوان ومجموعة من الشباب المتطوع من أبناء القرية، لافتا أن القافلة استقبلت نحو 500 مواطن من مختلف الأعمار خلال يوم واحد، وقد بدأت أعمال القافلة في التاسعة صباحا واستمرت للعاشرة مساءا نظرا للإقبال الشديد والمتزايد بعد أن نجح الشباب المتطوع في توعية الأهالي بأهمية الحصول علي اللقاح حفاظا علي صحتهم.