رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. 7 خطوات

يبحث كثيرون من ذوي الإعاقة عن رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في معدلات البحث عن هذا الرابط، بعدما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج تدشين رابط حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، حتى يستطيع المواطن الذهاب لإجراء الكشف الطبي الخاص به، ثم بعد ذلك تقوم وزارة الصحة بإرسال نتيجة الكشف الخاص بالمتقدم، حتى تستطيع وزارة التضامن تحديد موعد التقييم الوظيفي من مكتب التأهيل.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. ملء البيانات الشخصية

- يقوم الراغب في حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول إلى الرابط الخاص من هنا.

- يمكن تسجيل الطلب من خلال البوابة والتأكد من تسجيل البيانات بدقة، لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه، كما يجب التأكد من أن الملفات المرفقه واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد ملء البيانات الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية والإجابة على مجموعة الأسئلة والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- وبعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بالمتقدم والذي يجب الاحتفاظ به، والتسجيل وحده لا يعني أنه تم قبول الطلب، إذ أنه يعد أول خطوة لدراسة حالتك ويجب استكمال باقي الخطوات.

- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد واستيفاء جميع الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- وبناءً على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.