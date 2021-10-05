وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط وخطوات التقديم

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أعلنت عنها الشركة في بيان رسمي لها، كما نشرت تفاصيل الوظائف عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والتي تطلب فيها عدد من الوظائف الفنية والإدارية في محافظة قنا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، وفق الموقع الرسمي للشركة، كالتالي:

الوظائف المطلوبة وشروطها

- تخصص ميكانيكا وكهرباء: طلبت الشركة 2 مهندس ثالث.

- كيميائي مياه ثالث: يجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.

- مراقب أمن رابع: يجب أن يكون حاصلا على دبلوم تجارة نظام 3 سنوات/ ثانوية عامة/ ثانوية أزهرية.

- قارئ ومحصل رابع: يجب أن يكون حاصلا على دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- كاتب ومدخل بيانات: يجب أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- أمين مخزن رابع: يجب أن يكون حاصلا على دبلوم صنايع نظام 3 سنوات.

- فني تشغيل رابع: أن يكون درس في صنايع نظام 3 سنوات «ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية- تبريد وتكييف».

- فني معمل رابع: أن يكون حاصل على دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.

- حرفي تشغيل «مياه وصرف» خامس: يجب أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية أو إعدادية.

- سباك خامس: أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية أو إعدادية.

- لحام خامس: أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية أو إعدادية.

- كهربائي خامس: أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية أو إعدادية.

- سائق خامس: أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية أو إعدادية بالإضافة إلى رخصة درجة أولى وثانية.

- سائق معدات ثقيلة: أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية أو إعدادية بالإضافة إلى رخصة معدات ثقيلة.

عامل خدمة: يجب أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية.

خطوات التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

- يقدّم الراغب في الحصول على وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، على الموقع الإلكتروني في موعده أقصاه 10 أيام بدءا من 6 أكتوبر وحتى يوم 15 من الشهر ذاته من هنا.

- يجب أن يكون موعد تلقي الطلبات خلال تلك المدة مع مراعاة باقي شروط الإعلان على موقع الشركة.