مشروعات «حياة كريمة» تنطلق في ملوى وديرمواس.. إسعاف ومجمعات ومدارس

يشهد مركزي ملوى وديرمواس، جنوب محافظة المنيا، إقامة عدة مشروعات تنموية وخدمية تتمثل في مجمعات خدمات ومدارس ومحطات صرف وتوصيلات مياه، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف 192 قرية و757 تابعا، ويستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في 5 مراكز بالمحافظة.

وتفقد أحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وإيمان علي، منسق مركز ملوى، مشروعات المبادرة بديرمواس وملوى، والتي شملت إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنزلة البدرمان بالمركز الأول، ويتبقى فقط سقف دوره الثالث، واستكمال المباني والبدء في أعمال التشطيبات، بإشراف جهاز التعمير، ومشروع المجمع الزراعي أيضا بالمنطقة ذاتها، الذي جرى البدء فيه، وحفر المبنى ورمي تربة الإحلال.

إنشاء نقطة إسعاف

وجار أيضا إنشاء نقطة إسعاف قرية أولاد مرجان على الطريق الواصل بين ديرمواس والصحراوي الغربي؛ إذ حفر الموقع ورمي تربة الإحلال والخرسانة العادية، بجانب الصحية بنزلة البدرمان، التي أزيدت مساحتها من أراضي الوحدة المحلية، وستطور طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي مركز ملوى يجرى إنشاء المجمع الخدمي بقرية نواى؛ إذ تم عمل السقف الخرسانى للدور الأول علوي، والمجمع الزراعي بقرية نواي، وجار أعمال الهدم للمبني القديم.

كما يتم إنشاء جناح مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، وتم الانتهاء وتسليم الجناح بالكامل، كا تم عمل القواعد الخرسانية لبعض أعمدة الإنارة استعدادا لبدء صنفرتها والدهان، هذا إلى جانب تجهيز القواعد الخرسانية لعدد 2 كشك كهرباء بمجلس قروى تونا الجبل.

إنشاء المجمع الخدمي بتونا الجبل

وجار إنشاء مدرسة تونا الجبل الابتدائية، والعمل فيها من ناحية المباني والتشطيبات بنسبة تنفيذ تصل لـ72%، بجانب المجمع الخدمي بها أيضا، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانة وتجهيز المبني لبدء التشطيبات، وأيضا مدرسة عزبة مروان للتعليم الأساسي، وجهزت التخشيبة للأساسات الخرسانية للمدرسة.

وفي مجلس قروى المعصرة جار إنشاء المجمع الخدمي، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى، وجار أعمال البناء والتشطيبات بنسبة تنفيذ 60%، بالإضافة إلى المجمع الزراعي، وتم انتهاء أعمدة الدور الأرضي، وتجرى أعمال عزل الأساسات بنسبة تنفيذ 30%.

كما توسع مدرسة الشهيد بالمعصرة، وجار تجهيز أعمدة الثالث علوي، بنسبة تنفيذ 40 %، وكذلك مدرسة جاد الله؛ إذ يتم العمل بأعمدة الثالث علوى بنسبة تنفيذ 30%، ومدرسة وحدة المعصرة، وجار الإعداد لسقف الدور الخامس مع الاستمرار في أعمال البناء بنسبة تنفيذ 45%، كما يتم تنجيل الملعب الرياضي، وجار إعداد الأرضية وتجهيز السور بنسبة تنفيذ 35%.