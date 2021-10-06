«التعليم» توجه بحصر هواتف أولياء أمور الطلاب وعناوينهم 

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء الأمور وعناوينهم، ورصد الغياب بشكل يومي والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب، فضلا عن جمع أسماء الطلاب المتغيبين مرضياً؛ لبحث أسباب المرض، ومتابعتهم من خلال الاتصال بهم.

مسح حراري للطلاب قبل دخولهم المدارس

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه يجب على جميع المدارس تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حرارتهم بصفة مستمرة، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي في الفصول المدرسية والأنشطة.

التباعد الاجتماعي في طابور الصباح

وتابعت الوزارة، أنه يجب على مسئول الأمن أو مشرف البوابة عمل مسح حراري لكل طالب خلال دخوله المدرسة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم، مشددة على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في طابور الصباح.