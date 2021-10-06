«التعليم»: منع أي طالب درجة حرارته تتعدى 38 من دخول المدرسة

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، ضرورة منع أي طالب من دخول الفصل تكون درجة حرارته 38 درجة، موضحة: يجري عزله في غرفة العزل، ويجري استدعاء ولي الأمر والزائرة الطبية، وطبيب المدرسة، لعمل فحص سريع للطالب وبيان سبب ارتفاع درجة الحرارة من خلال ولي الأمر المتواجد، وفي حالة الاشتباه يجري عزل الطالب منزليا، لمدة أسبوعين على الأقل، وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة الطالب والمخالطين له.

«التعليم»: ضرورة توعية الطلاب بالخطة الوقائية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بتعميم الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، وتوزيعها على الإدارات والمدارس، والعمل على توعية الطلاب والمعلمين بها، وآليات تطبيقها بدقة، ع التأكيد عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة علي صحة الطلاب.